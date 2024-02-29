MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? | MSÜ'ye KAÇ GÜN kaldı - MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 sınavı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ'ye kaç gün kaldı? MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.
Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA?
Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.
MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI'NDA KONU VE SORU DAĞILIMI
Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.
- Türkçe: 40 soru
- Sosyal Bilimler: 20 soru
(Coğrafya: 5 soru - Tarih: 5 soru - Felsefe: 5 soru - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru)
- Temel Matematik: 40 soru
- Fen Bilimleri: 20 soru
(Fizik: 7 soru - Kimya: 7 soru - Biyoloji: 6 soru)
Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;
👉MSÜ-SAYISAL (SA),
👉MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),
👉MSÜ-SÖZEL (SÖ),
👉MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
- Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
- Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
- Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
- BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756
2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
- Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
- Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
- Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558
2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
- Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
- Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
- Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI
- Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
- BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756