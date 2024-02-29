Haberler Haberler MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? | MSÜ'ye KAÇ GÜN kaldı - MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? | MSÜ'ye KAÇ GÜN kaldı - MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen adaylar için geri sayıma başladı. 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ'ye kaç gün kaldı? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 01:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? | MSÜ'ye KAÇ GÜN kaldı - MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 sınavı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ'ye kaç gün kaldı? MSÜ kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI'NDA KONU VE SORU DAĞILIMI

Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

  • Türkçe: 40 soru

  • Sosyal Bilimler: 20 soru

    (Coğrafya: 5 soru - Tarih: 5 soru - Felsefe: 5 soru - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru)

  • Temel Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 20 soru

    (Fizik: 7 soru - Kimya: 7 soru - Biyoloji: 6 soru)

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

👉MSÜ-SAYISAL (SA),

👉MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

👉MSÜ-SÖZEL (SÖ),

👉MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

  • Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

  • BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

  • Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

  • Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

DİĞER
Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! 'Biz yandık siz yanmayın
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel'den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlamış durumda
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide...
G.Saray kupaya veda etti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Mart rakamları
MSÜ'de kalem veriliyor mu?
31. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ 2024
💥Süper Loto çekildi! (29 Şubat)
Cuma Hutbesi DİYANET 1 MART 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! 00:48
VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ne veda etti VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ne veda etti 00:30
Mert Hakan'dan flaş paylaşım! Mert Hakan'dan flaş paylaşım! 00:26
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:20
Beşiktaş yarı finalde! Beşiktaş yarı finalde! 00:18
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 00:14
Daha Eski
Şota Arveladze: Maç için defans çalıştık! Şota Arveladze: Maç için defans çalıştık! 23:49
Talisca'nın hat-trick'i Al Nassr'a yetmedi Talisca'nın hat-trick'i Al Nassr'a yetmedi 23:38
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... 23:30
Victor Nelsson: Son derece üzgünüz Victor Nelsson: Son derece üzgünüz 23:30
Marcao: Tur atladığımız için sevinçliyiz! Marcao: Tur atladığımız için sevinçliyiz! 23:22
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 22:43