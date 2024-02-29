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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '29 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 29 Şubat Perşembe 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 09:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 ŞUBAT PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fatih Karagümrük 20:45

Athletic Bilbao - Atletico Madrid 23:30

Le Puy F. 43 - Rennes 22:45

Feyenoord - Groningen 22:00

Sporting CP - Benfica 23:45

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Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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