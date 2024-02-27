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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar arasından çekilecek kura ile 8 bin personeli bünyesine katacağını duyurdu. 23-27 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen başvuruların ardından adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi' araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 13:30
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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? | Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımında kura çekimi için geri sayım devam ediyor. Başvurularını 23 - 27 Şubat tarihleri arasında, İŞKUR üzerinden yapan adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KURA TARİHİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapıldı. 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınan başvuruların ardından kura çekim tarihine ilişkin henüz bilgi verilmedi. Konuya ilişkin yetkililerden açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde:

  • Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
  • Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
  • Elektrikçi (genel): 144
  • Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
  • İnşaat boyacısı/boyacı: 64
  • Klinik destek elemanı: 600
  • Güvenlik görevlisi: 3.250
  • Marangoz: 32
  • Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
  • Oto elektrikçisi: 2
  • Otomotiv kaportacısı: 2
  • Temizlik görevlisi: 3.550

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