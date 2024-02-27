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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | 4A, 4B hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Milyonlarca emekli, yapılan zammın ardından bankaların vereceği promosyona kilitlendi. Emekli maaşını taşıyana 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapan kamu bankalarının duyurusunun ardından araştırmalar hız kazandı. arama motorlarında araştırılan 'Hangi banka kaç TL promosyon ödüyor?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 14:00
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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | 4A, 4B hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | Yeni yılda yapılan Ocak zammıyla birlikte emekli maaşları yüzde 49,25 arttı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken bankalar da müşteri çekmek için birbiriyle yarışa girdi. Promosyon miktarını yeniden düzenleyen ve maaşını taşıyana 15 bin TL'ye kadar promosyon veren kamu bankalara ilgi de arttı. Emekli maaşını taşıyarak bu haktan yararlanmak isteyenler arama motorlarında 'Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON ÖDÜYOR?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2024

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

💰3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

💰3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

💰7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

💰10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

💰3.500 TL altı 6.000 TL

💰3.500 - 7.499 TL 7.000 TL

💰7.500 - 9.999 TL 9.000 TL

💰10.000 TL ve üzeri 10.000 TL

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 29 Şubat 2024'tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!

Mobil'den müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı!

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

💰3.500 TL altı 3.000 TL

💰3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

💰7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

💰10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

İŞBANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2023

Emeklilere 7.500 TL'ye Varan Promosyona Ek Maximum Kart'ları Aidatsız Kullanma Fırsatı!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

💰3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

💰3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

💰7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

💰10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU 2023

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

💰3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

💰3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

💰7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL

💰10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

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