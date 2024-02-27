BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 56,29 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 27 Şubat 2024 Salı günü yüzde 76,36 olarak ölçüldü.

💦27 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

27 Şubat Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,36 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 27 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,17

🚿 Darlık Barajı: %89,49

🚿 Elmalı Barajı: %89,54

🚿 Terkos Barajı: %73,17

🚿 Alibey Barajı: %72,6

🚿 Büyükçekmece Barajı: %73,26

🚿 Sazlıdere Barajı: %56,29

🚿 Istrancalar Barajı: %55,56

🚿 Kazandere Barajı: %59,84

🚿 Pabuçdere Barajı: %59,08

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.