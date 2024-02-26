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YKS BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR 2024? | YKS başvuruları saat kaçta bitecek? Hangi bankalara yatırılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve üniversiteye giriş sınavı için başvurular, 26 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Başvurusunu son ana bırakan adaylar, araştırmalarını hızlandırdı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavlarına katılacak adaylar tarafından sorgulanan 'YKS başvuru saat kaça kadar 2024? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? Hangi bankalara yatırılır? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:10
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YKS BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR 2024? | YKS başvuruları saat kaçta bitecek? Hangi bankalara yatırılır?

YKS BAŞVURU SAAT KAÇA KADAR 2024? | ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. 1 Şubat Çarşamba günü başlayan başvurular, 26 Şubat'ta sona erecek. YKS'ye katılacak adaylar, arama motorlarında ''YKS başvuru saat kaça kadar 2024? YKS başvuruları saat kaçta bitecek? Hangi bankalara yatırılır?' sorgulamaları yapıyor. YKS başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilenleri sizler için derledik.

YKS BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 26 Şubat 2024 tarihinde başvuruları sona eren YKS için başvuruda bulunmak isteyen adaylar, işlemlerini 26 Şubat Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlamak durumundadır. Bu tarih ve saate kadar başvuru yapmayan adaylar, 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında geç başvuru yapabilir.

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Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

YKS, AYT, TYT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • QNB Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

👉ÖSYM'nin resmi sitesinden YKS ücreti ödemek için TIKLAYIN👈

2024 YKS NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

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