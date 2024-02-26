ARTEMİS HALI HALKA ARZ | ARTMS halka arz talep toplama tarihleri, eşit mi oransal mı, kaç lot verir, hangi bankalar?

ARTEMİS HALI HALKA ARZ | Artemis Halı A.Ş. halka arz oluyor. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 507 milyon TL olarak açıklanan Artemis Halı A.Ş.'nin halka arzına ilgi gösteren yatırımcılar, araştırmalara başladı. Peki Artemis halı talep toplama tarihleri ne zaman, eşit mi oransal mı, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte detaylar...

ARTEMİS HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan izahnameye göre, Artemis Halı A.Ş. 27-28 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplayacak.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

'ARTMS' kodu ile Ana Pazar'da işlem görecek Artemis Halı A.Ş. 25,35 TL hisse fiyatı ile halka arz olacak. Artemis Halı halka arzı izahnameye göre tamamı eşit dağıtım yoluyla gerçekleşecek.

ARTEMİS HALI HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

2.1 Milyon katılım ~ 10 Lot (253 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (202 TL)

2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (177 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 6 Lot (152 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (126 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (101 TL)

ARTEMİS HALI HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Artemis Halı A.Ş. halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak. 27-28 Şubat saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek olan Artemis Halı A.Ş. halka arzı için şu bankaları kullanabilirsiniz:

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı ARTEMİS A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!