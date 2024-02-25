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Yemin ne demektir, dinî hükmü nedir? Edilen yemin tutulmazsa ne olur? DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların dini sorularını resmi internet sitesi üzerinden sıkça sorulan sorular başlığı altında yanıtlıyor. Günlük hayatta konuşurken pek çok kez Allah üzerine veya dini vecibeler üzerine yemin edilebilir. Ancak yeminin dini hükmünün ne olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Peki, yemin ne demektir, dinî hükmü nedir? Edilen yemin tutulmazsa ne olur? İşte Diyanet yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 00:15 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 00:20
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Yemin ne demektir, dinî hükmü nedir? Edilen yemin tutulmazsa ne olur? DİYANET

Yemin etmek konusunda Diyanet'in dini hükümler ile ilgili görüşleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen sıkça sorulan sorular arasında yer alan yemin konusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yemin ne demektir, dinî hükmü nedir? Edilen yemin tutulmazsa ne olur? Yanıtı sizler için derledik.

YEMİN NE DEMEKTİR, DİMİ HÜKMÜ NEDİR?

Yemin, bir kimsenin Allah'ın ismini veya bir sıfatını zikrederek sözünü kuvvetlendirmesi demektir. Mesela "Vallahi (Allah'a yemin ederim ki) şu işi yapmam", "Billahi (Allah'a yemin ederim ki) şu yere gitmeyeceğim" şeklindeki beyanlar böyledir.

Yemin etmek aslında mübah bir davranış olmakla birlikte, gereksiz yere yemin etmek ve onu alışkanlık hâline getirmek doğru değildir.

Yerine getirilmesi mümkün ve mübah olan bir şeyi, ileride yapacağına veya yapmayacağına yemin eden kişi, bu yeminini yerine getirmelidir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 3/702-703).

Kur'ân-ı Kerîm'de, verilen sözün yerine getirilmesi hakkında "Yeminlerinizi koruyunuz (yerine getiriniz)" (el-Mâide, 5/89), "Allah adına yaptığınız ahitleri yerine getirin. Allah'ı kefil tutarak kuvvetlendirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı bilir." (en-Nahl, 16/91) buyurulur. Bu itibarla bir Müslümanın yemin etmemesi, yemin etmişse bu, verdiği söze Allah'ı şahit tutmak demek olduğundan mutlaka yeminine bağlı kalması gerekir.

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

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