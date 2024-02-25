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AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Ağızda kalan diş macunu orucu bozar mı? Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:00
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AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu Diyanet?

AĞIZDA KALAN DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki Ağızda kalan diş macunu orucu bozar mı? Diş macununu iyi durulamayanın orucu bozulur mu? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

DİŞ MACUNUNU İYİ DURULAMAYANIN ORUCU BOZULUR MU DİYANET?

Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozmamaktadır.

İlaveten, diş macununun ya da suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Bu nedenle, orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur. Dişini fırçalamak isteyen kişiler, oruçluyken boğazına su kaçmamasına dikkat etmelidir.

Diyanet'ten yapılan açıklama metninde, konuya ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir:

"Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, 1/202). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce veya iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa da macun kullanılmaması uygun olur."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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