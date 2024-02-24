Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 24 Şubat 2024 Cumartesi günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 24 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 24 Şubat | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Şubat Cumartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Şubat 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.16

Güneşin doğuşu:👉 07.40

Öğle vakti:👉 13.22

İkindi vakti:👉 16.24

Akşam vakti:👉 18.55

Yatsı vakti:👉 20.14

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Aslı Enver kızı Elay’ın emeklediği anları ilk kez paylaştı! İşte Aslı Enver’in kızının eğlenceli o anları!
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul'da 'Yarısı Bizden' paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i!
Eyüp Aydın'a beklenmedik talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Az önce deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 24 Şubat? Bugün kimin maçı var 24 Şubat? 08:16
Kaldırın kafanızı Kaldırın kafanızı 01:03
Altın kız Aysel Altın kız Aysel 00:58
Leverkusen kazanmaya devam ediyor! Leverkusen kazanmaya devam ediyor! 00:55
Leverkusen kazanmaya devam ediyor! Leverkusen kazanmaya devam ediyor! 00:55
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 23:01
Daha Eski
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:01
"Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" "Son zamanlarda tebrik etmeye alıştık!" 23:00
"Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" "Kendimi 1. sıraya koymuyorum!" 22:52
F.Bahçe'den transferde gurbetçi harekatı! F.Bahçe'den transferde gurbetçi harekatı! 22:28
Tadic'ten Galatasaray itirafı! Tadic'ten Galatasaray itirafı! 22:14
Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... Szymanski'ye 3 dev talip birden! 30 milyon sterlin... 22:14