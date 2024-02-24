GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT | Dolunay Başak burcunda! Sağlığınıza dikkat edin

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT | Dolunay'ın Başak burcundaki hareketleri, depresif ve kırgın hissetmenize sebep olabilir. Hafta sonu biraz kendinizle baş başa kalıp kusurlu olduğunuz konuları gözden geçirmeniz ve bu kusurları iyileştirmeye yönelik adımlar atmanız, çevreniz tarafından takdir edilmenize sebep olacak ve bu durum size iyi hissettirecektir. Romantik ilişkilerde dikkatli olunması gereken bu dönemde aldatılma riski yüksek. Gözünüzü dört açmalı ancak paranoyak hareketlerle partnerinizi endişelendirmemelisiniz. Peki gezegenler bugün size ne söylüyor? İşte 24 Şubat 2024 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

♈KOÇ

Bugün ayın etkisiyle mutlu hissedebilirsiniz. Geçen haftanın sıkıntıları artık geride kalmış gibi görünüyor. Bu bereketin yardımıyla, sıkı çalışmanızın karşılığını alabilirsiniz. Astlarınızın yardımıyla ertelenmiş işlerinizi başlatabilirsiniz. İşinizde bazı kazançlar elde edebilir ve mali durumunuzu artırabilirsiniz.

♉BOĞA

Bugün kendinizi cansız hissedebilir, bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. İşletmeye yatırım yapmayı ertelemeniz önerilir. Yeni bir girişime başlamamanız da tavsiye edilir. İşinizde zararlarla karşılaşabilirsiniz. Kazançlarınızın kayıplara dönüşme olasılığı var.

♊İKİZLER

Bugün mutlu olacaksınız. Zihninizde huzur bulabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanmanız çok iyi olacak. Eşinizle romantik anlar yaşamanız muhtemel. Eşinizle bağlarınız şimdi daha güçlü olabilir. Diğer ev işleriyle de meşgul olacaksınız.

♋YENGEÇ

Bugün daha coşkulu olabilirsiniz. İşinizdeki performansınız iyi olabilir, bu da üstlerinizle ilişkilerinizi artırabilir, terfi şeklinde bazı yeni sorumluluklar almanız muhtemel. Hukuki konularda iyi haberler alabilirsiniz. Rakipleriniz ve gizli düşmanlarınız kontrol altında olabilir.

♌ASLAN

Bugün zor bir görevi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz, bu da özgüveninizi artırabilir. Geçmişteki yatırımlarınız size iyi kazançlar sağlayabilir. Değersiz konular hakkında tartışmalardan kaçınmanız önerilir, bu sizin değerli zamanınızı boşa harcayabilir.

♍BAŞAK

Bugün iyi değil. Mutlu olmayabilirsiniz, mevcut durumunuzdan memnun olmayabilirsiniz. Sabırlı olmanız ve aceleci karar almamanız önerilir. Ebeveynlerinize dikkat etmeniz önerilir.

♎TERAZİ

Bugün, günlük yaşamınızda fayda sağlayacak şekilde çok hızlı kararlar alabilirsiniz. Meslektaşlarınızın yardımıyla bazı zor kararlar alabilir, başarıyı kolayca elde edebilirsiniz. Kardeşler arasındaki mülkiyetle ilgili anlaşmazlıkların çözülebileceğini bekleyebilirsiniz. Ayrıca bazı kısa geziler de bekleyebilirsiniz.

♏AKREP

Bugün, doğrudanlığınızı kontrol etmeniz önerilir, gevşek konuşmalarınız etrafınızdaki insanları etkileyebilir. Kazandığınız parayı değersiz şeyler alarak harcayabilirsiniz. Zihniniz çok hızlı çalışabilir, önemli bir kararı sabırla almaya dikkat edin.

♐YAY

Bugün ayın etkisiyle, son günlerdeki hayal kırıklıkları mutluluğa dönüşebilir. Mesleki ve kişisel yaşamınızın keyfini çıkarabilirsiniz, ağınız ertelenmiş projelerinizi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Kardeşlerinizin yardımıyla yeni bir girişim başlatmanız muhtemel ve ağınız her adımda sizi destekleyebilir.

♑OĞLAK

Bugün işte yoğun olabilirsiniz, hedeflerinize odaklanmanız birkaç kez test edilebilir. Sabrınız hedeflerinizi zamanında başarmanıza yardımcı olabilir. İşe olan bağlılığınız birkaç kez test edilebilir. Sıkı çalışmanın karşılığını alabilirsiniz. Sabit varlıklara yatırım yapmanız muhtemel.

♒KOVA

Bugün kaderinizin başarıyı kolay bir şekilde elde etmenize yardımcı olacağı söylenebilir. Zihninizi huzur bulmak için dini bir yere ziyaret etmek muhtemel. Zamanınızı entelektüel veya gizli bilgi edinme üzerine harcayabilirsiniz. Öğrenciler daha iyi performans gösterebilir. Bekarlar iyi bir eş bulabilir. Aşk kuşları evlilikle ilgili önemli bir karar alabilir.

♓BALIK

Bugün işte meşgul olabilir, güçlü ağınızın yardımıyla planlarınızı başarıyla uygulayabilirsiniz. Bilgeliğiniz geçmiş yatırımlardan kazanç elde etmenize yardımcı olabilir. Eşinizle romantik anlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz, bu da ev hayatınızda uyumu artırabilir. Aşk kuşları mutlu anlarını yaşayabilir.