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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken tatil planları yapılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ve öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil olacağını araştırıyor. Bu sene ara tatile denk gelen Ramazan Bayramı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bayram tatili kaç gün 2024? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 09:30
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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Her yıl kutlanan iki dini bayramdan ilki olan ve Şeker Bayramı olarak da adlandırılan Ramazan Bayramı, 3 gün eda ediliyor. Küslerin barıştığı, ailelerin birlikte vakit geçirdiği, bol bol tatlıların yendiği şükür bayramı olan Ramazan Bayramı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bayram tatili kaç gün 2024? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

bu sene okullarda ara tatile denk geliyor. 11 Mart Pazartesi günü başlayan Ramazan ayı, 9 Nisan'da sona erecek. Arife gününün ardından 10-11-12 Nisan tarihleri, Ramazan Bayramı olarak eda edilecek. Hafta sonu ve arife günü yarım gün tatil ile birlikte Ramazan Bayramı tatilinin 5 buçuk gün olması bekleniyor. Ancak konuta ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Arife gününün Salı gününe denk gelmesi sebebiyle Pazartesi ve Salı günlerinin hafta sonu tatili ile birleştirilip 8-9-10-11-12-13-14 Nisan tarihlerinde, 7 günlük bayram tatili ihtimali de gündemde. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

OKULLARDA BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan günlerine denk geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil ve bayram günlerinin aynı tarihlere isabet etmesi nedeniyle ara tatiline dair "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor.'' demişti. Bakanlıktan konu hakkında açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

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