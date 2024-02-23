Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgi sonrası Prag’da ortalık birbirine girdi! Maç biter bitmez büyük kavga: Okan Buruk…
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL'ye kadar hibe verilecek
İşte güncel ülke puanı sıralaması!
Kartal'dan İrfan Can ve Cengiz kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Az önce deprem mi oldu? 23 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var 23 Şubat? Bugün kimin maçı var 23 Şubat? 07:49
Keşke!.. Keşke!.. 07:04
Okan Buruk yüz vermemeli Okan Buruk yüz vermemeli 07:03
Bir martı uçak düşürdü! Bir martı uçak düşürdü! 07:01
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:54
Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! Buruk: Seviyemizin çok altında oynadık! 01:53
Daha Eski
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:43
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:42
Mohamed dönüyor Mohamed dönüyor 01:41
Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı Demirbay: Elimizden geleni yaptık ama olmadı 01:41
Internacional’e transfer oldu Internacional’e transfer oldu 01:40
Derbiye hazır olacaklar Derbiye hazır olacaklar 01:39