Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kurt Efe Lüleburgaz'da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Buruk'tan oyuncularına uyarı: Bize yakışan...
F.Bahçe'de kalacak mı? Flaş yanıt
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Az önce deprem mi oldu? 22 Şubat AFAD, Kandilli son depremler
Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 01:02
Porto 90+3'te kazandı! Porto 90+3'te kazandı! 00:55
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:54
İtalya'da kazanan çıkmadı! İtalya'da kazanan çıkmadı! 00:52
Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet Eczacıbaşı'ndan önemli galibiyet 00:43
Potada çifte zafer kazandık Potada çifte zafer kazandık 00:41
Daha Eski
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:36
Liverpool evinde rahat kazandı! Liverpool evinde rahat kazandı! 00:35
Fenerbahçe filede mağlup Fenerbahçe filede mağlup 00:28
Terim'li Pana finalde! Terim'li Pana finalde! 23:33
Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... Süper Kupa'da flaş karar! Yeni transferler... 23:23
Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! Ronaldo sevindi Nwakaeme üzüldü! 23:23