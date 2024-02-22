MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? Gözler Şubat ayı faiz kararında! İşte beklenti ve tahminler

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Şubat ayı için açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Para Politikaları Kurulu'nca verilen faiz kararı, başta dolar ve altın fiyatları olmak üzere iç piyasada önemli role sahip. Ocak ayında politika faizi 250 baz puan artırılıp yüzde 45'e yükseltilerek bekletilere paralel açıklandı. Merkez Bankası'nın Şubat ayı faiz kararı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Merkez Bankası Şubat faiz kararı ne zaman?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2024'ün ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı. Yılın ilk toplantısında; "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" mesajı verilmişti.

FATİH KARAHAN BAŞKANLIĞINDA İLK KARAR

Fatih Karahan, Hafize Gaye Erkan'ın ardından TCMB'ye başkan olarak atandı. Böylece 22 Şubat'ta Karahan'ın başkanlığında verilen ilk faiz kararı açıklanacak. Karahan, başkan olarak enflasyon raporu sunumu için kamuoyu karşısına çıktığı ilk basın toplantısında sıkı para politikasına bağlı olduklarını açıkladı.

Merkez Bankası, yıl sonu enflayon hedefini yüzde 36 olarak açıklamıştı.