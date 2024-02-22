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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Şubat rakamları

22 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 76,36 ölçüldü. İşte 22 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 09:40
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 21 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 55,29 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90,23 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Şubat 2024 Perşembe günü yüzde 76,36 olarak ölçüldü.

💦22 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Şubat Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 76,36 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,59

🚿 Darlık Barajı: %90,23

🚿 Elmalı Barajı: %89,21

🚿 Terkos Barajı: %71,57

🚿 Alibey Barajı: %75,32

🚿 Büyükçekmece Barajı: %73,08

🚿 Sazlıdere Barajı: %55,29

🚿 Istrancalar Barajı: %76,68

🚿 Kazandere Barajı: %60,68

🚿 Pabuçdere Barajı: %56,8

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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