Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 21 Şubat 2024 Çarşamba günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 21 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 21 Şubat | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 21 Şubat Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 21 Şubat 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.20

Güneşin doğuşu:👉 07.44

Öğle vakti:👉 13.25

İkindi vakti:👉 16.23

Akşam vakti:👉 18.52

Yatsı vakti:👉 20.12

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
Ebru Şallı'yı topa tuttu! Seda Üren'den polemik yaratacak sözler! "Onun yaptığı spor gerçek değil"
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı
G.Saray bonservisini belirledi! İşte o rakam
G.Saray'dan Prag'da dev operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Meunier Almanları hayran bıraktı! Meunier Almanları hayran bıraktı! 10:19
Galatasaray Avrupa'da tur için sahada! Galatasaray Avrupa'da tur için sahada! 10:04
G.Saray'dan Prag'da dev operasyon! G.Saray'dan Prag'da dev operasyon! 09:53
G.Saray bonservisini belirledi! İşte o rakam G.Saray bonservisini belirledi! İşte o rakam 09:45
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu 09:45
F.Bahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ferdi'nin bonservisini belirledi! 09:43
Daha Eski
Kadroda değişiklik! Kulübe yolu göründü Kadroda değişiklik! Kulübe yolu göründü 08:45
13 yıl sonra bir ilki yaşıyor! 13 yıl sonra bir ilki yaşıyor! 07:46
Flaş sözler! "Övgüleri en çok o hak ediyor" Flaş sözler! "Övgüleri en çok o hak ediyor" 07:17
F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı 06:06
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 01:01
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 01:01