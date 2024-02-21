Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 21 Şubat Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 21 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

21 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Şubat Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 30,90 (Alış) - 30,92 (Satış)

EURO: 33,42 (Alış) - 33,46 (Satış)

STERLİN: 38,91 (Alış) - 39,10 (Satış)

1 DOLAR = 30,90 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉21 Şubat Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.016,50

Gram altın satış: 2.016,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.457,00

Çeyrek altın satış: 3.586,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.935,00

Yarım altın satış: 7.150,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.764,00

Tam altın satış: 14.216,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.920,00

Cumhuriyet altını satış: 14.130,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 14.142,00

Ata altın satış: 14.532,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Şubat Çarşamba günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe'de parola 12 puan!
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 21 Şubat rakamları
Hangi hayvanlar adak olarak kesilir?
💥Süper Loto çekildi! (20 Şubat)
Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi?
Adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı F.Bahçe'den TFF'ye Icardi mesajı 06:06
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 01:01
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 01:01
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 01:00
Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti Ligde 11 kulüp PFDK’ya gitti 00:57
Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! Dortmund Hollanda'da kaybetmedi! 00:55
Daha Eski
Hakan'lı Inter avantajı kaptı! Hakan'lı Inter avantajı kaptı! 00:55
Man City evinde hata yapmadı! Man City evinde hata yapmadı! 00:43
VakıfBank mağlup: 1-3 VakıfBank mağlup: 1-3 00:39
Filede 3-2 kaybetti Filede 3-2 kaybetti 00:37
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek 00:07
Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! Kanarya turu İstanbul'a bıraktı! 23:54