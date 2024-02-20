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ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara uygulanan ortak sınavlarda beklenen açıklama geldi. 2. dönemde eş zamanlı uygulanacak 1. ortak sınavlar için tarih belli oldu. Ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri arama motorlarında ' 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? MEB ortak sınav konu ve soru dağılımı' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:00 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 13:00
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ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman?

ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için düzenlediği ortak sınavlar için beklenen açıklama geldi. 2. dönem ilk sınavlarda tarih, konu ve soru dağılımı belli oldu. Peki Ortak sınavlar ne zaman? 2024 MEB 2. dönem ortak sınavlar ne zaman? İşte detaylar...

2024 MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak. Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

4. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

5. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

6. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

7. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

8. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınav konu ve soru dağılımı için tıklayın

MEB 2024 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAV SORU VE KONU DAĞILIMI

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

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