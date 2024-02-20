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Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi? Adakla ilgili şartlar nelerdir? sorularının yanıtları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:50
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Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi? DİYANET

Diyanet adak adamak ile ilgili soruların yanıtlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Bir dileği duası için adak adayan müminler konu ile ilgili detayları da araştırıyor. Peki, adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi? İşte Diyanet'in yanıtı...

ADAK ETİ DÜĞÜNDE BAYRAMDA İKRAM EDİLEBİLİR Mİ?

Adak kurbanının etinden, adağı yapan kişinin yemesi caiz olmadığı gibi; bu kişinin eşi, usûl ve fürûu (yani annesi, babası, nineleri, dedeleri, çocukları, torunları) ve dinen zengin sayılan kimseler de yiyemezler. (Zeylaî, Tebyîn, 6/8). Adak kurbanının etini bu sayılanlar dışında kalan ve dinen fakir olan kimseler yiyebilirler.

Düğün vb. toplantılarda fakirlerin yanı sıra zenginler de bulunabileceğinden, adak kurbanının bu gibi yerlerde ikram edilmesi caiz olmaz. Eğer böyle bir durumda, adakta bulunan kişinin kendisi, usûl veya fürûundan birisi ya da zengin biri yemiş bulunursa, yenilen miktarın bedeli fakirlere tasadduk edilmelidir (İbn Nüceym, el-Bahr, 8/199-203).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR.

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