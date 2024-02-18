Haberler Haberler 💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 18 Şubat Pazar 2024

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 18 Şubat Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Şubat Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Şubat Pazar Süper Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 48 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 22:20
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 18 Şubat Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 18 Şubat Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 18 Şubat Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Şubat Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

18 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

Süper Loto çekilişi 18 Şubat Pazar akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:

21 - 42 - 58 - 52 - 1 - 2

👉 Süper Loto 18 Şubat Pazar sonucu için TIKLA

👉 Süper Loto tüm sonuçları için TIKLA

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