Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Altay Bayındır bombası patlıyor! Galatasaray'ı duyurdular...
'Kent uzlaşısı' maske...CHP direkt Kandil'le anlaştı! İstanbul'da "Bir oy DEM'e bir oy İmamoğlu'na" formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Talep ettiği maaş ortaya çıktı!
Olay sözler! "Devre arasında bir şey yaşandı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT | Kapalı bir pazar günü... Bugün gezegenler size ne söylüyor?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sezon sonunda gidiyor mu? Yeni adresi... Sezon sonunda gidiyor mu? Yeni adresi... 09:28
Yönetimden Worrall için flaş karar! Yönetimden Worrall için flaş karar! 09:12
Olay sözler! "Devre arasında bir şey yaşandı" Olay sözler! "Devre arasında bir şey yaşandı" 08:52
Hakeme sert tepki! "Rize'nin yağmurlarında yıkasınlar" Hakeme sert tepki! "Rize'nin yağmurlarında yıkasınlar" 08:46
Bugün kimin maçı var 18 Şubat? Bugün kimin maçı var 18 Şubat? 08:25
Basın toplantısında ilginç anlar! Basın toplantısında ilginç anlar! 08:21
Daha Eski
PSG deplasmandan 3 puanla döndü! PSG deplasmandan 3 puanla döndü! 01:25
PSG deplasmandan 3 puanla döndü! PSG deplasmandan 3 puanla döndü! 01:06
Çakar'dan flaş sözler! "F.Bahçe maçı kaybetseydi..." Çakar'dan flaş sözler! "F.Bahçe maçı kaybetseydi..." 01:06
F.Bahçe'den kanat bombası! F.Bahçe'den kanat bombası! 00:54
Avrupa devi Semih'in peşinde! İşte o takım Avrupa devi Semih'in peşinde! İşte o takım 00:52
Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! Panathinaikos evinde 2 puan bıraktı! 00:37