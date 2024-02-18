BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istırancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 54,15 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,81 ile Darlık Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 19 Şubat 2024 Pazartesi günü yüzde 75,56 olarak ölçüldü.

💦19 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

19 Şubat Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 75,56 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,5

🚿 Darlık Barajı: %89,81

🚿 Elmalı Barajı: %89,54

🚿 Terkos Barajı: %70,32

🚿 Alibey Barajı: %76,01

🚿 Büyükçekmece Barajı: %72,35

🚿 Sazlıdere Barajı: %54,76

🚿 Istrancalar Barajı: %69,89

🚿 Kazandere Barajı: %60,44

🚿 Pabuçdere Barajı: %54,15

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.