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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi

Emekli vatandaşların merakla beklediği haber Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesini duyurdu. Peki, Emekliler Ramazan Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere ikramiye müjdesi

Emekli ikramiyesi, emekli vatandaşların en merak ettiği konulardan biri. Ramazan Bayramı için ikramiye verilip verilmeyeceği arama motorlarında ve sosyal medyada sık sık araştırılıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesini açıkladı. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Başkan Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini önümüzdeki bayram yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz." ifadeleri ile rakamı açıkladı.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDI?

2023 yılında bayram ikramiyesi 2000 liraydı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplam 4 bin TL ikramiye verilmişti. Başkan Erdoğan 2024 yılı Ramazan Bayramı ikramiye bedelinin 3 bin lira olacağını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bu ikramiyeden faydalanabilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi, Ramazan Bayramı'ndan 1 hafta önce hesaplara yatacak. 1-9 Nisan tarihleri arasında emekli vatandaşlar ikramiyelerini alacak.

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