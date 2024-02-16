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HAVA DURUMU 16 ŞUBAT | İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Şubat Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan raporda, 16 Şubat Cuma günü hava durumu paylaşıldı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 16 Şubat Cuma illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 10:10
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HAVA DURUMU 16 ŞUBAT | İstanbul'da hava nasıl olacak? 16 Şubat Cuma hava durumu tahmini

HAVA DURUMU 16 ŞUBAT | Bugün Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu Meteoroloji tarafından uyarı olarak bildirildi. Vatandaşlar hava durumu tahminlerini merak ediyor ve araştırıyor. İşte 16 Şubat illere göre hava durumu...

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

15 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • EDİRNE °C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • İSTANBUL °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • KIRKLARELİ °C, 8°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • KOCAELİ °C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 7°C | Parçalı bulutlu
  • DENİZLİ °C, 13°C | Parçalı bulutlu
  • İZMİR °C, 15°C | Parçalı bulutlu
  • MUĞLA °C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 18°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • ANTALYA °C, 19°C | Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile öğle saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
  • HATAY °C, 15°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
  • MERSİN °C, 18°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 11°C | Parçalı bulutlu
  • ESKİŞEHİR °C, 8°C | Parçalı ve çok bulutlu
  • KONYA °C, 10°C | Parçalı ve çok bulutlu
  • YOZGAT °C, 10°C | Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Bolu'nun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

  • BOLU °C, 9°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • DÜZCE °C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • KASTAMONU °C, 12°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • ZONGULDAK °C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur sağanak geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ARTVİN °C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • SAMSUN °C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
  • TOKAT °C, 15°C | Parçalı çok bulutlu
  • TRABZON °C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 5°C | Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
  • KARS °C, 5°C | Parçalı bulutlu
  • MALATYA °C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yağmurlu
  • VAN °C, 6°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
  • GAZİANTEP °C, 11°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • SİİRT °C, 13°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • ŞANLIURFA °C, 14°C | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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