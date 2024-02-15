Haberler Haberler YÖKDİL sınav giriş belgesi SORGULAMA | 2024 YÖKDİL/1 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - ÖSYM GİRİŞ EKRANI

YÖKDİL sınav giriş belgesi SORGULAMA | 2024 YÖKDİL/1 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - ÖSYM GİRİŞ EKRANI

ÖSYM tarafından her yıl 2 kez düzenlenen yabancı dil sınavı YÖKDİL'in ilk oturumu, 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. Üniversite öğrencileri, öğretim elemanları ve akademik personelin yabancı dil yeterliliğini ölçmek için yapılacak YÖKDİL sınavı için başvurular geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Adaylar YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? araması yapıyor. YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM giriş ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 02:40
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YÖKDİL sınav giriş belgesi SORGULAMA | 2024 YÖKDİL/1 sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? - ÖSYM GİRİŞ EKRANI

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ilk oturumu için geri sayım başladı. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen yabancı dil sınavı hakkında 2024 YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorguları yapılıyor. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu. Adayların, sınav yerlerini öğrenmek için öncelikle ÖSYM giriş ekranına gelip TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sınav günü giriş belgesi ve kimlik ile birlikte saat 10.00'dan önce sınavın gerçekleştirileceği sınıfta hazır bulunulması gerekiyor.

2024 YÖKDİL/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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