Haberler Haberler tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

DİĞER
Ateş Kuşları'nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler
Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi! Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi! 14:12
Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin' Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin' 13:32
FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım... FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım... 13:23
Arda Milan'a mı transfer oluyor? Leao'dan flaş paylaşım Arda Milan'a mı transfer oluyor? Leao'dan flaş paylaşım 13:20
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 12:59
Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası! Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası! 12:25
Daha Eski
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! 12:13
G.Saray Sparta Prag'ı ağırlayacak! G.Saray Sparta Prag'ı ağırlayacak! 12:11
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları 12:09
TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı! TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı! 11:54
Tomas Ujfalusi: Kariyerinizi bitirmek için... Tomas Ujfalusi: Kariyerinizi bitirmek için... 11:38
Lakers'ta 11 yıl sonra bir ilk! Lakers'ta 11 yıl sonra bir ilk! 11:34