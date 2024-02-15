Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

DİĞER
Ateş Kuşları'nda Zıpkın’ın geçmişinden yeni gelişmeler
Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE | A spor HD izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi! Süper Lig devinden Yusuf Yazıcı sürprizi! 14:12
Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin' Tuchel'e Boey tepkisi! 'Hemen gönderin' 13:32
FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım... FIFA dünya sıralamasını açıkladı! A Milli Takım... 13:23
Arda Milan'a mı transfer oluyor? Leao'dan flaş paylaşım Arda Milan'a mı transfer oluyor? Leao'dan flaş paylaşım 13:20
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı 12:59
Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası! Rusya'da Ebrar Karakurt fırtınası! 12:25
Daha Eski
Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı! 12:13
G.Saray Sparta Prag'ı ağırlayacak! G.Saray Sparta Prag'ı ağırlayacak! 12:11
Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları 12:09
TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı! TFF'den 3 kulübe zemin uyarısı! 11:54
Tomas Ujfalusi: Kariyerinizi bitirmek için... Tomas Ujfalusi: Kariyerinizi bitirmek için... 11:38
Lakers'ta 11 yıl sonra bir ilk! Lakers'ta 11 yıl sonra bir ilk! 11:34