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EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER ŞUBAT 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş birliği ile ödediği evde engelli bakım maaşlarında Şubat ayı için bekleyiş sürüyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla Evde Bakım Maaşları da zamlanırken engelli, hasta veya yaşlı kişilerin evlerinde bakımlarını üstlenen kişilere verilen devlet desteğinin Şubat listesi merak ediliyor. Peki 2024 Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte evde engelli bakım aylığı sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 14:20
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EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER ŞUBAT 2024 | Evde bakım maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EVDE BAKIM AYLIĞI YATAN İLLER ŞUBAT 2024| Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli olarak yatırılan maaşların Şubat ayında ne zaman yatacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım parası yatan iller listesi Şubat 2024...

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK ŞUBAT 2024?

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları, geçtiğimiz ayın ortalarında hesaplara yatırılmıştı. Şubat ayında da evde bakım aylıklarının 11 - 15 Şubat tarihlerinde yatması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği, 6 aylık enflasyon farkına göre, 7 bin 608 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da bu ay yeni asgari ücretle değişti. Gelir sınırı 7 bin 601 lira 55 kuruştan 11 bin 334 lira 75 kuruşa çıktı.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılı Ocak ayında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Yapılan Temmuz ara zamı ile birlikte ise evde bakım aylığı 5 bin 97 liraya yükseltildi. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olurken bu orana göre evde bakım aylığı 7 bin 608 liraya yükselecek.

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