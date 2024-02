Oyunseverlere kötü haber: Epic Games'ten zam kararı! İşte fiyatı artan oyunlar listesi

Steam'den sonra oyunseverlerin sıklıkla tercih ettiği oyun platformu Epic Games Store pek çok oyun için zam karar aldı. Yeni liste yayınlanırken listede Red Dead Redemption ve GTA Premium Edition gibi oyunların da yer aldığı dikkat çekti. Epic Games fiyatı artan oyunlar listesini sizler için derledik.

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARA ZAM GELDİ?

Fiyat artışlarına göz atıldığında, Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 1150 TL'den 1499 TL'ye çıkarken, Cyberpunk 2077'nin fiyatı 799 TL'den 999 TL'ye, It Takes Two 400 TL'den 1200 TL'ye, The Witcher 3 ise 400 TL'den 829 TL'ye çıktı. Ayrıca GTA Premium Edition, Star Wars Jedi: Survivor, Disco Elysium ve Dying Light Enhanced Edition gibi birçok oyuna da yüzde 900'leri bulan oranda zam geldi.

Zamlanan oyunların tam listesi ise şu şekilde:

EPIC GAMES STORE ZAMLANAN OYUNLAR LİSTESİ

GTA 5 Premium Edition 551 TL > 749 TL

Disco Elysium 61 TL > 575 TL

EA Sports FC 24 1.200 TL > 2.100 TL

The Witcher 3 400 TL > 829 TL

It Takes Two 399 TL > 1.199 TL

Dead Space 999 TL > 1.799 TL

Dead By Daylight 200 TL > 451 TL

Star Wars Jedi: Survivor 1.199 TL > 2.099 TL

Red Dead Redemption 2 1.150 TL > 2.100 TL

Dying Light Enhanced Edition 59 TL > 591 TL

F1 23 1.200 TL > 2.100 TL

Cyberpunk 2077 799 TL > 999 TL