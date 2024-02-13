Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları

13 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 72,98 ölçüldü. İşte 13 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 08:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 48,9 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Şubat 2024 Salı günü yüzde 72,98 olarak ölçüldü.

💦13 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Şubat Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,98 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %87,37

🚿 Darlık Barajı: %87,41

🚿 Elmalı Barajı: %92,21

🚿 Terkos Barajı: %65,58

🚿 Alibey Barajı: %74,64

🚿 Büyükçekmece Barajı: %70,33

🚿 Sazlıdere Barajı: %52,07

🚿 Istrancalar Barajı: %51,57

🚿 Kazandere Barajı: %57,32

🚿 Pabuçdere Barajı: %48,9

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
G.Saray'dan dönüş hikayesi!
Aboubakar’a MLS’ten teklif! İşte o takım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01
Real Madrid kaza atlattı Real Madrid kaza atlattı 00:58
Halterde 3 altın geldi Halterde 3 altın geldi 00:57
Daha Eski
Potada kupa şöleni Potada kupa şöleni 00:50
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:49
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:48
Juventus'a Udinese şoku! Juventus'a Udinese şoku! 00:48
Filede çeyrek şov Filede çeyrek şov 00:37
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! G.Saray İtalyan yıldızı istiyor! 00:35