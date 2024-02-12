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TARIM KREDİ 12-16 ŞUBAT KATALOĞU | Bu indirimler izdiham yaratacak!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 12 - 16 Şubat tarihleri arasında indirimli olacak ürünlerin listesini yayımladı. Katalogda kahvaltılıklardan atıştırmalıklara, kişisel bakımdan temizlik malzemelerine onlarca ürün yer alırken Tarım Kredi aktüel ürünler, yine en sevilenler arasında yer alıyor. İşte 16 Şubat'a kadar geçerli olacak Tarım Kredi market indirimleri...