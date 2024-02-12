İSTANBUL'DA YAĞMUR ALARMI | Meteoroloji 22 ilde sarı kodlu uyarı verdi (12 Şubat 2024 hava durumu)

İSTANBUL'DA YAĞMUR ALARMI | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi uyarısı verildi. 22 ilde sarı kodlu uyarı yapılırken 12 Şubat Pazartesi tahrili hava raporunu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu sizler için derledik.

SAĞANAK, FIRTINA VE ÇIĞ UYARISI

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı Kod Verilen İller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 ŞUBAT 2024

İstanbul'un kuzeyinde, günün ilk saatlerinde başlayan yağışlar sabah durulacak. Öğlene dek parçalı bulutlu olması beklenen hava, öğleden sonra yeniden yağışların esiri olacak. Sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi beklenen megakentte nem oranı ise gece saatlerinde yüzde 90'a varacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklığın düşeceğini kaydeden uzmanlar, yağışların ise hafta sonuna dek devam edeceğini belirtti.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

12 Şubat Pazartesiç Sağanak Yağışlı 17°C

13 Şubat Salı: Sağanak Yağışlı 14°C

14 Şubat Çarşamba: Yağmurlu 11°C

15 Şubat Perşembe: Yağmurlu 9°C

16 Şubat Cuma: Yağmurlu 9°C

12 ŞUBAT İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C: Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 14°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C: Parçalı ve az bulutlu