Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 07:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
A Milli Takım maç takvimi 2024: Milli maçlar ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Türkiye maç programı
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van'ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü
Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği! F.Bahçe...
Stat krizi! F.Bahçe ve G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Şubat rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi Musrati'nin ilk sözleri! 01:07
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 01:07
Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... Beşiktaş Musrati'yi açıkladı! Sözleşme detayları... 01:07
Paşa Adana'da galip! Paşa Adana'da galip! 01:07
F.Bahçe Beko Panathinaikos'a mağlup oldu! F.Bahçe Beko Panathinaikos'a mağlup oldu! 01:07
Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli Beşiktaş'tan rekor transfer! İşte Muci'nin bonservis bedeli 01:07
Daha Eski
Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! Beşiktaş'tan James Rodriguez açıklaması! 01:07
Yeni transfer İstanbul'da İşte ilk sözleri... Yeni transfer İstanbul'da İşte ilk sözleri... 01:07
O isim F.Bahçe'ye geri döndü! O isim F.Bahçe'ye geri döndü! 01:07
Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi 01:07
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 01:07
F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! F.Bahçe'de o yıldız sezonu kapatabilir! 01:07