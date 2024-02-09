Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Barış Alper Yılmaz gönlünü fena kaptırdı! Tüm Türkiye bu aşkı konuşuyor...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... 10:16
G.Saray'da sarı kart alarmı! G.Saray'da sarı kart alarmı! 09:45
Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! 09:43
Bugün kimin maçı var 9 Şubat? Bugün kimin maçı var 9 Şubat? 09:36
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 09:14
3 takım peşinde! Transferi... 3 takım peşinde! Transferi... 09:11
Daha Eski
Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı 08:03
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11