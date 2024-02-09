Haberler Haberler S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu! İşte kura çekimi tarihi...
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... 10:16
G.Saray'da sarı kart alarmı! G.Saray'da sarı kart alarmı! 09:45
Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! 09:43
Bugün kimin maçı var 9 Şubat? Bugün kimin maçı var 9 Şubat? 09:36
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 09:14
3 takım peşinde! Transferi... 3 takım peşinde! Transferi... 09:11
Daha Eski
Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı 08:03
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11