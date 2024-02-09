Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Şubat rakamları

9 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 72,9 ölçüldü. İşte 9 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 46,57 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,04 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Şubat 2024 Cuma günü yüzde 72,92 olarak ölçüldü.

💦9 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,92 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,01

🚿 Darlık Barajı: %88

🚿 Elmalı Barajı: %92,04

🚿 Terkos Barajı: %64,72

🚿 Alibey Barajı: %75,91

🚿 Büyükçekmece Barajı: %70,15

🚿 Sazlıdere Barajı: %51,6

🚿 Istrancalar Barajı: %60,49

🚿 Kazandere Barajı: %61,01

🚿 Pabuçdere Barajı: %46,57

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer...
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... Süper Lig devinden Di Maria bombası! Transfer... 10:16
G.Saray'da sarı kart alarmı! G.Saray'da sarı kart alarmı! 09:45
Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! Beşiktaş'ta son 16 heyecanı! 09:43
Bugün kimin maçı var 9 Şubat? Bugün kimin maçı var 9 Şubat? 09:36
F.Bahçe'de Bonucci endişesi! F.Bahçe'de Bonucci endişesi! 09:14
3 takım peşinde! Transferi... 3 takım peşinde! Transferi... 09:11
Daha Eski
Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı Scout raporu ortaya çıktı! Boey detayı 08:03
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11