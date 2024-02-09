Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Şubat Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 08:10
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💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

9 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Şubat Cuma 2024 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 30,66 (Alış) - 30,67 (Satış)

EURO: 33,06 (Alış) - 33,12 (Satış)

STERLİN: 38,59 (Alış) - 38,78 (Satış)

1 DOLAR = 30,67 TL

👉9 Şubat Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.005,52

Gram altın satış: 2.005,81

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.364,00

Çeyrek altın satış: 3.451,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.749,00

Yarım altın satış: 6.882,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.416,00

Tam altın satış: 13.639,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.641,00

Cumhuriyet altını satış: 13.847,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.829,00

Ata altın satış: 14.012,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Şubat Cuma günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.

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