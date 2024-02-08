Cuma Hutbesi DİYANET 9 ŞUBAT 2024 | 🤲 Bu hafta cuma hutbesi konusu, DİNLE, PDF İNDİR

CUMA HUTBESİ DİYANET 9 ŞUBAT 🤲 Diyanet İşleri Başkanlığı'nca konusu belirlenerek cumaya gelen Müminlere cami minberinden okunan Cuma hutbesinin bu haftaki konusu merak ediliyor. 9 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu resmi internet sitesinde yayımlayan Diyanet'in rehberliğinde merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

9 ŞUBAT CUMA HUTBESİ KONUSU

9 Şubat 2024 tarihli Cuma hutbesinin konusu 'Hayatı Değerli Kılan Ölçü: İman' olarak belirlendi.

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MÜLK SÛRESİNDEN MESAJLAR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: "Allah, iman edip dünya ve

ahiret için yararlı işler yapanlara 'bağışlama ve

büyük bir mükâfat' sözü vermiştir."

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber

Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Şu üç özellik

kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer: Allah

ve Resûlü'nü her şeyden çok sevmek, sevdiği

kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan

korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten

de öylece korkmak."

Aziz Müminler!

İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına,

peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve

şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.

Rabbimizin

emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya,

istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir.

İman, hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve

mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri

kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere

gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz

(s.a.s)'in her alandaki örnek hayatını kendimize

rehber edinmektir.

Kıymetli Müslümanlar!

İman, davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza

yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız

dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur.

Gözümüze yansıdığında iffet ve hayâ olur.

İmanımız yüzümüze yansıdığında tebessüm,

aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze

yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında

sevgi, saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz

muhabbetle dolar, hanelerimiz huzur bulur.

İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında

doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram

hassasiyeti gözetilir, kul ve kamu hakkına riayet

edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında

adalet, güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz

güçlenir, dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri

sergilenir.

Kıymetli Müminler!

Dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak

olan, Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi

yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün

zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve

yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan

imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve

haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren

imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda imanından

aldığı güçle bütün hayâsızca akınlara "dur!" dedi.

Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber

oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücâhid,

imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı

direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları

sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz, Allah

iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan

aydınlığa çıkarır. buyurmaktadır. Bize düşen ise

kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde

yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi

onlardan esirgememektir

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun

ki bize iman gibi büyük bir nimet lütfetti. Bizler,

imanımızı hayatımızın tüm alanlarına yansıttığımız

zaman bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmiş

oluruz. İmanımızı, salih ameller ve güzel ahlakla

kemale erdirmenin gayretinde olduğumuz müddetçe

Rabbimizin rızasını kazanırız. Elimizden ve

dilimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir

mümin olduğumuzda İslâm'ı en güzel şekilde temsil

ve tebliğ ederiz.

Hutbemi, Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen

şu dua ile bitiriyorum:

"Rabbimiz! 'Rabbinize iman edin' diyerek

imana çağıran davetçiyi işittik ve hemen iman

ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla.

Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber

al."