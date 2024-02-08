💰1 DOLAR KAÇ TL? | 8 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

8 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 8 Şubat Perşembe 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 30,58 (Alış) - 30,61 (Satış)

EURO: 33,04 (Alış) - 33,09 (Satış)

STERLİN: 38,51 (Alış) - 38,70 (Satış)

1 DOLAR = 30,61 TL

👉8 Şubat Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.001,89

Gram altın satış: 2.002,16

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.358,00

Çeyrek altın satış: 3.4436,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.736,00

Yarım altın satış: 6.886,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.410,00

Tam altın satış: 13.647,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.708,00

Cumhuriyet altını satış: 13.915,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.801,00

Ata altın satış: 14.020,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 8 Şubat Perşembe günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.