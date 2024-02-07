Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT Spor Yıldız veya eski adıyla TRT Spor 2, TRT tarafından kurulan bir spor televizyon kanalıdır. TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

RT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

DİĞER
7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere'nin kızının babası bakın kim çıktı!
CHP'de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..."
F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hangi maç hangi kanalda?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Şubat
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 7 Şubat
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! Beşiktaş'ın o yıldızları değere bindi! 09:26
F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti F.Bahçe'de geri sayım! Teklifi kabul etti 08:45
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Daha Eski
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08