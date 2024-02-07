Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Şubat rakamları

8 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 72,85 ölçüldü. İşte 8 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 01:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 8 Şubat rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 Şubat | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 44,67 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,71 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Şubat 2024 Perşembe günü yüzde 72,85 olarak ölçüldü.

💦8 Şubat 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Şubat Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,85 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %88,01

🚿 Darlık Barajı: %88,05

🚿 Elmalı Barajı: %91,71

🚿 Terkos Barajı: %64,54

🚿 Alibey Barajı: %76,6

🚿 Büyükçekmece Barajı: %69,78

🚿 Sazlıdere Barajı: %51,06

🚿 Istrancalar Barajı: %72,72

🚿 Kazandere Barajı: %61,86

🚿 Pabuçdere Barajı: %44,67

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI YAPACAK! - DETAYLAR İÇİN TIKLA

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Kuruluş Osman’ın Ülgen Hatun’u Begüm Çağla Taşkın o sahneyi anlattı: Hipoterminin eşiğine geldim!
PM'nin de ertelenmesi gündemde | Kandil ile pazarlık masasına oturan CHP aday tanıtım toplantısını erteledi! Hangi belediyeler DEM'e verilecek?
Başakşehir kupada çeyrek finalde!
G.Saray'dan bomba hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (7 Şubat)
Aile destek paraları ne zaman ZAMLI yatacak?
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! A. Madrid'i deviren A. Bilbao avantajı kaptı! 01:29
PSG çeyrek finalde! PSG çeyrek finalde! 01:04
Chelsea FA Cup'ta Aston Villa'yı devirdi! Chelsea FA Cup'ta Aston Villa'yı devirdi! 00:55
Marius Sumudica: Ben daha ne yapayım! Marius Sumudica: Ben daha ne yapayım! 00:14
İsmail Kartal'dan Sumudica'ya olay cevap! İsmail Kartal'dan Sumudica'ya olay cevap! 00:13
Beşiktaş Emlakjet Hapoel'e yenildi! Beşiktaş Emlakjet Hapoel'e yenildi! 23:46
Daha Eski
İsmail Kartal'dan transfer sözleri! İsmail Kartal'dan transfer sözleri! 23:28
Michy Batshuayi: Kupalar kazanmak istiyorum! Michy Batshuayi: Kupalar kazanmak istiyorum! 23:25
İrfan Can Eğribayat: Kendime hedefler koydum! İrfan Can Eğribayat: Kendime hedefler koydum! 23:11
Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer sözleri! 23:10
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya! Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist Nijerya! 23:08
Mainz ile Union Berlin yenişemedi! Mainz ile Union Berlin yenişemedi! 22:53