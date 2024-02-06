Haberler Haberler NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 6 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 6 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz saatleri ibadet etmek isteyen müminler tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 6 Şubat 2024 Salı günü namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 6 Şubat 2024 sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 6 Şubat | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 6 Şubat Salı İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 6 Şubat 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.38

Güneşin doğuşu:👉 08.05

Öğle vakti:👉 13.23

İkindi vakti:👉 16.06

Akşam vakti:👉 18.31

Yatsı vakti:👉 19.53

Namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

DİĞER
2024'ün en golcü futbolcuları belli oldu! Dev listede Fenerbahçe rüzgarı...
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17'de yurt genelinde anma programı
Fenerbahçe'de Pape Gueye sürprizi! Yarım sezonluk ücret...
G.Saray'dan on numara operasyon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD - Kandilli son depremler 6 Şubat 2024
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 6 ŞUBAT 2024
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2024? | Bu yıl Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Ayın kaçında? DİYANET
Miraç Kandili önemi ve faziletleri Diyanet
Miraç Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? Hangi maç hangi kanalda 6 Şubat? 07:38
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! Sevilla'dan deplasmanda kritik galibiyet! 00:59
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı Philip Foden yıldızlaştı! M. City 3 puanı kaptı 00:56
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:40
Daha Eski
De Rossi'li Roma bir başka! De Rossi'li Roma bir başka! 00:39
Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... Maçta ilginç anlar! Elinde cep telefonuyla... 00:15
Beşiktaş İngiliz stoperi kadrosuna kattı! Beşiktaş İngiliz stoperi kadrosuna kattı! 23:14
Ziyech'ten G.Saray'a kötü haber! Ziyech'ten G.Saray'a kötü haber! 23:14
Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" Özbek'ten Koç'a sert sözler! "Derhal istifa etmeli" 23:14
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kiralık gönderildi 23:14