MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET | Peygamber Efendimiz'in Miraç Kandili duası

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET | Hz. Muhammed'in göğe yükselip diğer alemleri gördüğü gece olan Miraç Kandili, İslam dininin en önemli günleri arasında yer alır. Hz. Muhammed'in Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidişi (isra), cennet ve cehennemi görüp geri dönüşü gibi olayları temsil eden bu mübarek geceyi çeşitli ibadetlerle geçirmek isteyenler arama motorlarında 'Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve Peygamber Efendimiz'in Miraç Kandili duası' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, 'Miraç Kandili dua metni' başlığıyla yayımlanan yazıda şu ifadelere yer verilmiştir:

" لل ْي اع يِطََ ِ ُوذُِبِاّٰ ا طَااا ِ اَّ ََََِ ِّٰ ا بِس َ ِ َ ـَِ ا اَّْي َم ح ْي اَّ ح اَّ طَ ِ ْي اب ْيِٰلل ر َِ ُد ْي ا أاَّح ااّم ط ا ام ُ اَّع ﴿﴾ َت ااقَِباَةُ ِّلَم ااَّع ا و َق ط ا ﴿﴾ اَل و َل اا ا إِْي ْي َُدو ا ع لاي اّظ ع اِّم ط ا ﴿﴾ ْي ااّص ٰٰلُة اّ ا و و ْي س ْي ام ُح ُوَِّناا ـ اس ى ر ٰ ال ُ ع ٰٰلم دٍ ى ٰ ال ا ع ا و

Bizleri yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle lütufta bulunan, Kur'an-ı Kerim ile hidayeti ve iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Hz. Âdem'den beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa âlemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa önder ve rehber kılınan Hâtemü'l-enbiya, Burhanü'l-asfiya, Habib-i Huda, Şefîi rûz-i cezâ Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize, O'nun ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.

Ya Rabbi! Mübarek üç ayları ve içerisinde bahşettiğin Miraç Gecesini hakkımızda bereketli eyle! Sağlık, afiyet ve huzur içinde Ramazan ayına kavuşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! Miraç gecesini zihinlerimizde berraklığa, kalplerimizde ferahlığa, hayatımızda huzura vesile

eyle! Ya Rabbi! Katından müjde olarak sunduğun namaz davetine yürekten icabet edip huzurunda kıyama durmayı, miracın bereketiyle secdeye varmayı cümlemize nasip eyle! Ya Rabbi! Miracın bizlere hatırlattığı en büyük değerlerden Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı bir emanet olarak görmeyi, bu mübarek mekânları daha önceden olduğu gibi huzurlu ve emniyetli bir yurt kılmayı bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! İnsanlığın ortak vicdanı, İsra'nın son, Mirac'ın ilk durağı olan kutlu belde Kudüs'e, kurulduğu günden beri bir İslam mabedi olan Mescid-i Aksa'ya duyduğumuz özlem ve heyecanımızı daim eyle. Ümmetin birlik şuuruna ve dayanışmasına vesile eyle! Ya Rabbi! Kudüs'ün güvenliği, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için aşkla şevkle mücadele edebilecek ruhu bütün gençlerimize ve Ümmet-i Muhammed'e ihsan eyle! Her türlü işgal ve zulme rağmen yıllardır Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durabilmeyi, dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eyle!

Ya Rabbi! 81 ilde 81 Bin Genç ile Kudüs İçin Duadayız! Âlem-i İslam'ın ve bütün insanlığın ümidi aziz gençlerimize, yeryüzünü adalet, barış ve merhametle doldurmayı nasip eyle! Ya Rabbi! En ağır imtihandan geçse de Sana iman ve sadakatten vazgeçmeyen mabeddeki Hz. Meryem gibi, nefsine mağlup olanların arzu ve istekleri karşısında, "Ben Allah'a sığınırım" diyerek edep ve iffetine sahip çıkan Hz. Yusuf gibi olmayı gençlerimize nasip eyle! Ya Rabbi! Canını, Senin yoluna tereddütsüz kurban edecek kadar teslimiyet sahibi Hz. İsmail gibi, gözünü kıskançlık bürüyüp nefretine yenik düşen kardeşi karşısında Hâbil gibi olmayı gençlerimize ve cümlemize nasip eyle! Ya Rabbi! Bizleri, asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakârlığı kuşananlardan eyle! Ya Rabbi! Bizleri, özü sözü bir olanlardan, adalete bağlı kalanlardan, edep ve hayâ üzere yaşayanlardan,

ilim ve cesaret sahibi kimselerden eyle! Ya Rabbi! Bizlere hakkı tutup kaldırmayı, hak yolunda inançla, azimle ve sabırla yürümeyi nasip eyle!

Sana iman etmenin huzurunu, kul olmanın onurunu tattır bize Ya Rabbi! Ümmet olma şuurunu yeniden hissettir bize Ya Rabbi! Bizi, Kudüs ve Mescid-i Aksâ'nın özgür olduğu Miraç gecelerine kavuştur Ya Rabbi! Bizi, dinine, vatanına ve milletine hizmet etmeyi şeref bilenlerden eyle Ya Rabbi! Bizi, evlatlarımızı ve neslimizi sâlihler zümresine ilhâk eyle Ya Rabbi! Ya Rabbi! Şu anda, âlem-i İslam'ın, her köşesini işgale yeltenen zalim ve zorbaların planlarına karşı, milletimizin ve bölgemizin huzuru, barışın ve güvenliğin tesisi, ümmetin onuru için mukaddesatı uğruna mücadele eden ordumuza, güvenlik güçlerimize Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle, her birini kudretinle ve nusretinle şerefyap eyle. Ya Rabbi! Asırlar boyunca, Çanakkale'den, Sakarya'ya, Milli Mücadeleden 15 Temmuz'a destanlar yazan, şairin; "Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın, Gâlib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın." dizeleriyle anlattığı imanlı ordumuza nice zaferler nasip eyle! Ya Rabbi! İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harim-i ismetimizi çiğnetme! Mabetlerimizin göğsüne nâmahrem eli değdirtme!

Ya Rabbi! Ezanlarımızı susturmak, şanlı bayrağımızı indirmek isteyenlere fırsat verme! Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Ya Rabbi! Başta cennet vatanımız olmak üzere Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar-Arakan ve bütün İslam coğrafyasını, her türlü dâhili ve hârici düşmanlardan muhafaza eyle! Ya Rabbi! Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza ve huzurumuza göz diken hainlere fırsat verme! İlahi ya Rabbi! Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere, mültecilere umut olmuş, muhacirlere kucak açmış necip milletimizin üzerinden rahmetini eksik etme Allah'ım!

İlahi ya Rabbi! Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan, Senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! İslam ümmetinin vahdeti, saadeti, huzuru ve emniyeti için çalışanlara yardım eyle, muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım! Allah'ım! Gazabından rızana, azabından affına, senden yine Sana sığınıyoruz. Bizlere Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle! Allah'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan Sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle! Allah'ım! Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve

bütün müminleri rahmetinden eksik etme! Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı, tevbeleri kabul eden Allah'ım! Sana inandık, sana

güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, çaresiz bırakma! Allah'ım! Cümle geçmişlerimize rahmet eyle! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza helalden kazanıp edalar ihsan eyle!

Allah'ım! Bizleri imandan, hidayetten ve sırât-ı müstakimden ayırma! Bu mübarek gecede affolunan ve ebedi kurtuluşa eren sevgili kullarının arasına bizleri de ilhak eyle! Dualarımızı kabul eyle Allah'ım! Âmin!

Allâhümme innâ nes'elüke temâme'n-ni'meh. Ve devâme'l-âfiyeh ve hüsnel-hâtimeh. Bi hurmeti'lFâtiha

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Miraç gecesinde özellikle okunacak bir dua belirtilmemiş olup yürekten yapılacak her duanın ve salavatın sevabının büyük olduğu düşünülür. Bununla beraber 9. Yüzyılda yaşayan Fars hadis bilgini Tirmizi'nin aktardığına göre, Ebû Ümâme (r.a) şöyle söyledi: Efendimiz (SAV), birçok dua okudu, fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

– Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onları ezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl–i Ekrem şöyle buyurdu:

– "O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi? Şöyle deyiniz:

Türkçesi: "Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâzeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

Anlamı: "Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir." (Tirmizî, Daavât 89)

"Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun. Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz: Ya ilahel-alemin.

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!"

Amenerrasulü duası:

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü duasının Türkçe anlamı:

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)