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ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK tarafından her ayın başında, bir önceki ayın verileri baz alınarak açıklanan enflasyon için bekleyiş sona erdi. Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları; yılın ilk verisi olması ve kira zam oranı, asgari ücret, memur zammı ve emekli zammına etkileri gibi sebeplerle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında sorgulanan Ocak ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 10:40
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ENFLASYON SON DAKİKA | 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu

ENFLASYON SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Kira zammı, Memur ve emekli maaşları ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ekonomide büyük payı bulunan enflasyon rakamlarında, yeni yılın ilk verisinin açıklanmasının ardından arama motorlarında TÜİK 2024 Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2024 OCAK AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Ocak ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre aylık enflasyon yüzde 6,70 artarken yıllık ise yüzde 64,86 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Ocak 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %67,68, aylık %6,85 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,60 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ocak 2024

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ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Geçtiğimiz yılın son verilerine ilişkin TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 2,93, yıllık bazda ise 64,77 oldu.

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