PAZARTESİ OKUL VAR MI? Okul tatili uzatıldı mı? Yarın okullar açılıyor mu 5 Şubat?

PAZARTESİ OKUL VAR MI? | Öğrenci ve öğretmenlerin 22 Ocak 2024 itibarıyla başladıkları yarıyıl tatilinde sona gelindi. 2 hafta süren sömestr tatilinin ardından okula dönüş yolculuğuna hazırlıklar başlarken sosyal medyada ortaya atılan 'Ara tatil uzatıldı' iddiaları yeniden gündem oldu. Normal tatil kapsamında 5 Şubat Pazartesi günü açılacak olan okullarla ilgili arama motorlarında araştırılan 'Pazartesi okul var mı? Okul tatili uzatıldı mı? Yarın okullar açılıyor mu 5 Şubat?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 22 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 2 Ocak Cuma günü itibarıyla sona erdi. Okullar, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle yeniden eğitim öğretime başlayacak. Sosyal medyada gündeme gelen 'Ara tatil bir ay uzatıldı' iddiaları gerçeği yansıtmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, '15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı' iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir."

YARIN OKULLAR AÇILIYOR MU 5 ŞUBAT?

Yapılan açıklama ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yer alan takvim kapsamında, okullar 5 Şubat Pazartesi günü açılacaktır.