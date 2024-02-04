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MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati

Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, bu yıl 17 Şubat Cuma günü eda edilecek. Üç ayların ikinci kandili olan ve 11 ayın sultanı Ramazan ayına bir adım daha yaklaşıldığını gösteren Miraç Kandili'nde oruç uttulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? İşte 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 14:36
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MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? - 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU? | Hazreti Muhammed'in atı Burak ile birlikte göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Bu mübarek günü oruçlu halde geçirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Miraç Kandili orucu farz mıdır, niyeti nasıl getirilir? sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilenler ve 2023 Miraç Kandili iftar ve sahur saati...

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU FARZ MIDIR?

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevaptır. Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır. Recep ayının ilk gün orucu, İlk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile birlikte son üç gün tutulacak oruçlar da faziletlidir. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulur. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Farz değildir ancak Allah nezdinde sevabı büyüktür.

2023 MİRAÇ KANDİLİ İFTAR VE SAHUR SAATİ İÇİN TIKLAYIN

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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