S SPORT CANLI İZLE - S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...
S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ
S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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S SPORT YAYIN AKIŞI
25 Ocak Perşembe 2024
01:00 NBA Özetler
01:30 NBA
03:30 NBA Action
04:00 CANLI Portland Trail Blazers - Houston Rockets NBA
06:30 EL Overseas
08:00 Tony Parker
09:00 World of Free Sports
09:30 NBA
11:30 İspanya LALIGA
13:30 EuroLeague TV
14:30 NBA Özetler
15:00 NBA
17:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 LALIGA Chronicles
19:00 İtalya Serie A Geniş Özetler
20:00 CANLI Maça Doğru
20:45 CANLI Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna Turkish Airlines EuroLeague
22:45 CANLI Real Madrid - Olympiacos Turkish Airlines EuroLeague
26 Ocak Cuma 2024
00:45 NBA Özetler
01:15 NBA
03:15 İspanya LALIGA
05:15 NBA Action
06:00 CANLI Sacramento Kings - Golden State Warriors NBA
08:30 EuroLeague Özel Röportaj
09:30 NBA
11:30 İspanya LALIGA
13:30 Monster Jam
14:30 NBA Özetler
15:00 Turkish Airlines EuroLeague
17:00 Belçika Ligi Geniş Özetler
18:00 CANLI NBA Günlüğü
18:30 LALIGA Show
19:00 Portekiz Ligi Geniş Özetler
19:45 CANLI Maça Doğru
20:30 CANLI Anadolu Efes - Monaco Turkish Airlines EuroLeague
22:30 CANLI Olimpia Milano - Barcelona Turkish Airlines EuroLeague
27 Ocak Cumartesi 2024
00:30 NBA Özetler
01:00 İspanya LALIGA
03:00 CANLI Houston Rockets - Charlotte Hornets NBA
05:30 NBA Action
06:00 EuroLeague Özetler
07:00 Turkish Airlines EuroLeague
09:00 NBA
11:00 The Inside Line
11:30 EL. Overseas 2. Bölüm
12:00 CANLI EuroLeague Cumartesi
13:00 LALIGA Show
13:30 CANLI Cumartesi Futbolu
15:00 LALIGA World
15:30 LALIGA Chronicles
16:00 CANLI Real Sociedad - Rayo Vallecano İspanya LALIGA
18:00 Özetler
18:15 CANLI Las Palmas - Real Madrid İspanya LALIGA
20:15 Özetler
20:30 CANLI Barcelona - Villarreal İspanya LALIGA
22:30 NBA Özetler
23:00 CANLI Miami Heat - New York Knicks NBA
28 Ocak Pazar 2024
02:00 CANLI Houston Rockets - Brooklyn Nets NBA
04:00 İspanya LALIGA
06:00 Monster Jam
07:00 İspanya LALIGA
09:00 NBA
11:00 EuroLeague Özel Röportaj
12:00 İspanya LALIGA
14:00 NBA
16:00 CANLI Celta Vigo - Girona İspanya LALIGA
18:00 Özetler
18:15 CANLI Cadiz - Athletic Bilbao İspanya LALIGA
20:15 Özetler
20:30 CANLI Sevilla - Osasuna İspanya LALIGA
22:30 NBA Özetler
23:00 CANLI Atletico Madrid - Valencia İspanya LALIGA
29 Ocak Pazartesi 2024
01:00 NBA Action
01:00 NBA Özetler
02:00 CANLI Phoenix Suns - Orlando Magic NBA
04:30 NBA
06:30 Gearing Up