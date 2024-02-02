Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 2 Şubat Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:54
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💰1 DOLAR KAÇ TL? | 2 Şubat 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

2 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Şubat Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 30,45 (Alış) - 30,45 (Satış)

EURO: 33,12 (Alış) - 33,15 (Satış)

STERLİN: 38,70 (Alış) - 38,89 (Satış)

1 DOLAR = 30,45 TL

👉2 Şubat Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.010,37

Gram altın satış: 2.010,56

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.364,00

Çeyrek altın satış: 3.500,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.707,00

Yarım altın satış: 6.854,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.372,00

Tam altın satış: 13.667,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.783,00

Cumhuriyet altını satış: 13.793,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.804,00

Ata altın satış: 14.040,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Şubat Cuma günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.

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