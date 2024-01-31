TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024

- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 08:252023 YIL SONU
- 08:30Olimpiyat Yıldızları
- 08:45NBA Özetler
- 09:00Haber Bülteni
- 09:15Tenis Dünyası
- 09:45Sporcu Günlüğü
- 09:552023 YIL SONU
- 10:00UNUTULMAZ
- 10:55Spor Takvimi
- 11:00İŞTE O AN
- 11:15SIRA SENDE
- 11:25Engelsiz Spor
- 11:55EUROCUP ÖZETLER
- 12:15ISU Avrupa Kısa Pist Sürat Pateni Şampiyonası
- 16:252023 YIL SONU
- 16:30TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL
- 18:20KADRAJ
- 18:256.ADAM
- 18:40Spor Atlası
- 18:50Spor Takvimi
- 18:552023 YIL SONU
- 19:00"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"
- 20:50Sporcu Günlüğü
- 21:00Haber Bülteni
- 21:152023 YIL SONU
- 21:20NBA Özetler
- 21:35Spor Atlası
- 21:45İŞTE O AN
- 22:00" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW" (Canlı)
- 23:50Set Sayısı
- 00:45Haber Bülteni
- 01:00İŞTE O AN
- 01:20Spor Atlası
- 01:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"
- 03:20Olimpiyat Yıldızları
- 03:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"
- 05:25TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 06:35KADRAJ
- 06:40Sporcu Günlüğü
- 06:50ÇARE SPOR
TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!
👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE
TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024
TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.
15 Ocak Pazartesi
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 08:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "
- 10:00Set Sayısı (Canlı)
- 10:55İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL
- 12:25Haber Bülteni
- 12:40KADRAJ
- 12:45Sporcu Günlüğü
- 12:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU KAPAKLISPOR -PİZZA LAZZA HAREMSPOR"
- 14:55Spor Atlası
- 15:052023 YIL SONU
- 15:10Haber Bülteni
- 15:20Spor Takvimi
- 15:25"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE" (Canlı)
- 17:15Spor Takvimi
- 17:20Haber Bülteni
- 17:302023 YIL SONU
- 17:35SPORUN ÇATISI
- 17:55TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL (Canlı)
- 19:452023 YIL SONU
- 19:50Haber Bülteni
- 20:10NBA Özetler
- 20:30BÜYÜK KADINLAR TÜRKİYE FERDİ BOKS ŞAMPİYONASI FİNAL
- 23:30SPORUN ÇATISI
- 23:506.ADAM
- 00:00EUROCUP ÖZETLER
- 00:20KADRAJ
- 00:25Spor Atlası
- 00:30Haber Bülteni
- 00:48İNG BASKETBOL KADINLAR TÜRKİYE KUPASI / FİNAL
- 02:18"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU KASTAMONU BELEDİYE-GÖRELE BELEDİYE"
- 04:08TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 04:53TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR BASKETBOL- MKE ANKARAGÜCÜ IKON MENKUL
- 06:532023 YIL SONU
16 Ocak Salı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 10:352023 YIL SONU
- 10:40KADRAJ
- 10:45İŞTE O AN
- 11:00" EUROCUP BASKETBOL WOLVES VILNIUS – CEDEVITA "
- 12:50ÇARE SPOR
- 13:00Haber Bülteni
- 13:152023 YIL SONU
- 13:20Spor Atlası
- 13:30"HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ 2023-2024 SEZONU YENİMAHALLE BELEDİYE - İZMİR BŞB."
- 15:20EUROLEAGUE ÖZETLER
- 15:40SORMAZSAM OLMAZ
- 16:00World SBK
- 16:30Olimpiyat Yıldızları
- 16:55"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-KNACK ROESELARE-" (Canlı)
- 19:00Haber Bülteni
- 19:15NBA Özetler
- 19:35Spor Atlası
- 19:45SPOR BİLGİ EKRANI
- 19:502023 YIL SONU
- 20:00" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO" (Canlı)
- 21:502023 YIL SONU
- 22:00" EUROCUP BASKETBOL UMANA REYER VENICE-BEŞİKTAŞ " (Canlı)
- 23:50Spor Atlası
- 00:03"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ HALKBANK-GAS SALES BLUEENERGY PİACENZA"
- 02:03Olimpiyat Yıldızları
- 02:332023 YIL SONU
- 02:43" ISU Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası ERKEKLER KISA PROGRAM "
- 04:43" EUROCUP BASKETBOL TURK TELEKOM - DOLOMITI ENERGIA TRENTO"
- 06:33İŞTE O AN
- 06:48Sporcu Günlüğü
17 Ocak Çarşamba
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 08:502023 YIL SONU
- 08:55Spor Takvimi
- 09:00Haber Bülteni
- 09:15KADRAJ
- 09:20İŞTE O AN
- 09:35" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"
- 11:25Bir Seçenek Daha Var
- 11:552023 YIL SONU
- 12:00Yapabilir Misin?
- 12:152023 YIL SONU
- 12:20Spor Takvimi
- 12:25KADRAJ
- 12:30Haber Bülteni
- 12:45İŞTE O AN
- 13:002022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI KIZAK KARIŞIK TAKIM BAYRAK FİNALİ
- 14:30World SBK
- 15:00Haber Bülteni
- 15:15SORMAZSAM OLMAZ
- 15:30EUROLEAGUE ÖZETLER
- 15:502023 YIL SONU
- 16:00Spor Atlası
- 16:10Spor Takvimi
- 16:15ÇOCUKÇA SPOR
- 16:35EUROCUP ÖZETLER
- 17:00ADIM ADIM
- 17:202023 YIL SONU
- 17:30" EUROCUP BASKETBOL TRENTO – SLASK WROCLAW"
- 19:20Spor Atlası
- 19:30NBA Özetler
- 19:45Haber Bülteni
- 20:00"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS" (Canlı)
- 22:00World SBK
- 22:30Bir Seçenek Daha Var
- 23:00" EUROCUP BASKETBOL DREAMLAND GRAN CANARIA - TURK TELEKOM " (Canlı)
- 00:50CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK
- 02:50ÇOCUKÇA SPOR
- 03:10İŞTE O AN
- 03:25ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)
- 06:10Bir Seçenek Daha Var
- 06:40Yapabilir Misin?
18 Ocak Perşembe
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:25Spor Takvimi
- 09:30Haber Bülteni
- 09:45"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"
- 11:45Yapabilir Misin?
- 12:00Tenis Dünyası
- 12:30Haber Bülteni
- 12:45Sporla Değişen Hayatlar
- 13:00Engelsiz Spor
- 13:30Spor Atlası
- 13:40NBA Özetler
- 14:00CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ SPORTS LISBOA E BENFICA - HALKBANK
- 16:00" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"
- 17:50ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası
- 20:35EUROCUP ÖZETLER
- 21:00Haber Bülteni
- 21:15"CEV VOLEYBOL ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ ZİRAAT BANKKART-OLYMPİAKOS"
- 23:15Sporla Değişen Hayatlar
- 23:35EUROLEAGUE ÖZETLER
- 00:05ADIM ADIM
- 00:30Haber Bülteni
- 00:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 02:55" EUROCUP BASKETBOL VEOLIA TOWERS HAMBURG - BEŞİKTAŞ"
- 04:45Geleneksel Sporların İzinde
- 05:15ADIM ADIM
- 05:40Tenis Dünyası
- 06:10Sporla Değişen Hayatlar
- 06:25EUROLEAGUE ÖZETLER
- 06:45KADRAJ
- 06:50ÇARE SPOR
19 Ocak Cuma
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 10:35Spor Takvimi
- 10:40Haber Bülteni
- 10:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası
- 13:40Haber Bülteni
- 13:55"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO " (Canlı)
- 15:55Spor Atlası
- 16:05EUROLEAGUE ÖZETLER
- 16:252023 YIL SONU
- 16:35Tenis Dünyası
- 17:05Engelsiz Spor
- 17:35Olimpiyat Yıldızları
- 17:50KADRAJ
- 17:55" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU " (Canlı)
- 19:45Spor Atlası
- 19:55"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)
- 21:10Haber Bülteni
- 21:25EUROCUP ÖZETLER
- 21:452023 YIL SONU
- 21:55KADRAJ
- 22:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "
- 00:00Engelsiz Spor
- 00:30Haber Bülteni
- 00:45" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "
- 02:45TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 06:05Tenis Dünyası
- 06:35Olimpiyat Yıldızları
- 06:50ÇARE SPOR
20 Ocak Cumartesi
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 09:45SIRA SENDE
- 10:00Haber Bülteni
- 10:15"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "
- 11:30Olimpiyat Yıldızları
- 12:00Süper Spor
- 12:30Haber Bülteni
- 12:452023 YIL SONU
- 12:50KADRAJ
- 12:55EUROLEAGUE ÖZETLER
- 13:15Tenis Dünyası
- 13:45Sporcu Günlüğü
- 13:55"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB" (Canlı)
- 15:55Haber Bülteni
- 16:152023 YIL SONU
- 16:25Spor Takvimi
- 16:30" TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ 2023-2024 SEZONU "
- 18:20Olimpiyat Yıldızları
- 18:502023 YIL SONU
- 19:00"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)
- 20:15Haber Bülteni
- 20:352023 YIL SONU
- 20:40"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ TÜRŞAD-SPOR TOTO "
- 22:40EUROCUP ÖZETLER
- 23:00Süper Spor
- 23:30Haber Bülteni
- 23:45SIRA SENDE
- 00:00ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)
- 03:53"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ ECZACIBAŞI DYNAVİT-AYDIN BŞB"
- 05:53Olimpiyat Yıldızları
- 06:23Süper Spor
- 06:532023 YIL SONU
21 Ocak Pazar
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00Haber Bülteni
- 07:15TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
- 08:552023 YIL SONU
- 09:00Haber Bülteni
- 09:15ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası
- 13:10SORMAZSAM OLMAZ
- 13:30Haber Bülteni
- 13:45BAŞARANLAR
- 14:10KADRAJ
- 14:15SIRA SENDE
- 14:30EUROLEAGUE ÖZETLER
- 14:502023 YIL SONU
- 15:00Haber Bülteni
- 15:15Sporcu Günlüğü
- 15:25ÇARE SPOR
- 15:30"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET" (Canlı)
- 17:30Haber Bülteni
- 17:45NBA Özetler
- 18:00"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK " (Canlı)
- 20:00Haber Bülteni
- 20:15SORMAZSAM OLMAZ
- 20:30"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF " (Canlı)
- 21:45EUROCUP ÖZETLER
- 22:00"2023-2024 SEZONU VODAFONE SULTANLAR LİGİ KUZEY BORU-FENERBAHÇE OPET"
- 23:55ISU Dört Kıta Sürat Pateni Şampiyonası (Canlı)
- 03:35"2024-2024 VOLEYBOL ERKEKLER AXA SİGORTA SÜPER LİGİ ARKASSPOR-HALKBANK "
- 05:35"2024-2024 SEZONU SPOR TOTO SU TOPU ERKEKLER SÜPER LİGİ PLAY OFF "
- 06:50ÇARE SPOR